Elvan: Erdemli yıldız olacak

Cumhur İttifakı Erdemli seçim ofisini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Erdemli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Erdemli Belediye Başkan Adayı Mükerrem Tollu. AK Parti Erdemli ilçe başkanı Mehmet Topçu, MHP Erdemli ilçe Başkanı Fatih Serin ile birlikte onbinlerce kişinin katılımı ile miting havasında açıldı. Lütfi Elvan, "Yüzlerce kez bu millete boyun eğdirmeye çalıştılar. Ne bu millet boyun eğdi ne de milletin adamları boyun eğdi. Milletin emrinde olanlar her zaman kazandı, yine kazanacaklar" dedi. Elvan, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü yola başvuruyorlar. Yüzlerce kez bu millete boyun eğdirmeye çalıştılar. Ne bu millet boyun eğdi ne de milletin adamları boyun eğdi. Milletin emrinde olanlar her zaman kazandı, yine kazanacaklar" dedi.