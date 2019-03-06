Futsalda grup maçları sona erdi

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Osmaniye'de düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal Grup Müsabakaları sona erdi. 2018- 2019 Okul Sporları Federasyonu Genç Kızlar ve Erkekler Futsal Grup Müsabakaları Tosyalı Spor Salonu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda takımlar yarı finallere kalmak için parkede ter döktü.Grup müsabakalarında 12 il takımı katıldı. Kızlarda 10, erkeklerde ise 11 takım sahaya çıktı. Genç kızlarda A Grubu'nda Adıyaman Spor Lisesi, B Grubu'nda Kayseri Spor Lisesi, C Grubu'nda Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi birinci oldu. Genç erkeklerde ise A Grubu'nda Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, B Grubu'nda Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, C grubu'nda ise Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliğe ulaştı.