Gaziantep’ten 593 milyon dolarlık ihracat

BUGÜN NELER OLDU

İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı verilerine göre, Gaziantep'in ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artışla 593 milyon 617 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep'ten geçtiğimiz yıl Şubat ayında 544 milyon 18 bin dolar ihracat yapılmıştı. Gaziantep, 2019 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, "Türkiye'nin Şubat ayı ihracatı yüzde 3,7 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 9,1 artış gösterdi. Gaziantep üretim ve ihracat gücünü bir kez daha göstererek ihracatta Türkiye ortalamasının iki katından daha fazla bir artış gösterdi. Bu başarıya imza atan tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve işadamlarımızı yürekten kutluyorum. Allah yollarını açık etsin, zorlu bir dönemeçte azim ve kararlılıkla ülkemize değer katmaya devam ediyorlar" dedi. 2019 yılına ihracatta artışla başlayan Gaziantep'in, dönemsel olarak da ihracatının artarak devam ettiğini kaydeden Ünverdi, "Gaziantep'ten OcakŞubat 2019 döneminde 1 milyar 179 milyon 803 bin dolar ihracat yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 10,6 oranında artış gösterdi. 2018 yılı Ocak-Şubat ihracatımız 1 milyar 67 milyon dolar olarak gerçekleşmişti" diye konuştu. Üretim, istihdam ve ihracatın artmasında "2019 İstihdam Seferberliği" programının önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Ünverdi, tüm iş dünyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğinin sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmaya davet etti.Ünverdi, "Gaziantep sanayisi, ihracatı ve istihdamıyla ülkemizin lokomotif kentlerinin başında geliyor. Kent ekonomimizi yukarı taşıyacak desteklerden Gaziantepli işadamları olarak faydalanabilir ve bu sayede işlerimizi daha da yukarı taşıyabiliriz. İstihdam demek üretim demek. Verilen teşviklerle birlikte bugün istihdamını artıran firmalarımız muhakkak bunun meyvelerini alacaktır. Bu noktada şehrimizde pasif durumda olan iş gücünün istihdama kazandırılması da büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.