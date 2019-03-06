Gazişehir gözünü zirveye dikti

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Birinci Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son olarak deplasmanda güçlü rakibi Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te hedef tekrar üst sıraları zorlamak.Takımının şu anda 39 puanla 6. sırada yer aldığını dile getiren Mehmet Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü:"CUMA günü haftanın açılış maçını oynayacağız. Rakibimiz durumu itibariyle, kritik ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Baskılı bir oyun ortaya koyacaktır.Bundan sonraki süreçte taraftarlarımıza daha çok ihtiyacımız var. Tribündeki yerlerini alarak takımlarını desteklesinler. Başarı; birlik ve beraberlikle gelir. Gaziantep'e özlediği şampiyonluğu getirmek için mücadele ediyoruz" diye konuştu.