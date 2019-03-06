Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gazişehir gözünü zirveye dikti

Gazişehir gözünü zirveye dikti

Bu hafta evinde Tetiş Yapı Elazığspor’u ağırlayacak olan Gazişehir üç puana kilitlendi. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Rakibimizi yenerek yeni bir seri yakalamak istiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Gazişehir gözünü zirveye dikti
Spor Toto Birinci Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son olarak deplasmanda güçlü rakibi Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te hedef tekrar üst sıraları zorlamak. Bu hafta sonu sahasında Tetiş Yapı Elazığsspor'u konuk edecek kırmızı- siyahlı ekipte morallerin yüksek olması teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı sevindirdi. Takımının şu anda 39 puanla 6. sırada yer aldığını dile getiren Mehmet Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü:

TARAFTARIMIZA DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR
"CUMA günü haftanın açılış maçını oynayacağız. Rakibimiz durumu itibariyle, kritik ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Baskılı bir oyun ortaya koyacaktır. Bizim de hedefimiz seri yakalamak ve zirve yarışını bırakmamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte taraftarlarımıza daha çok ihtiyacımız var. Tribündeki yerlerini alarak takımlarını desteklesinler. Başarı; birlik ve beraberlikle gelir. Gaziantep'e özlediği şampiyonluğu getirmek için mücadele ediyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazişehir gözünü zirveye dikti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN