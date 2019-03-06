Gazişehir gözünü zirveye dikti

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por Toto Birinci Lig'de son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve son olarak deplasmanda güçlü rakibi Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Gazişehir Gaziantep'te hedef tekrar üst sıraları zorlamak. Bu hafta sonu sahasında Tetiş Yapı Elazığsspor'u konuk edecek kırmızı- siyahlı ekipte morallerin yüksek olması teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı sevindirdi.
Takımının şu anda 39 puanla 6. sırada yer aldığını dile getiren Mehmet Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü:
TARAFTARIMIZA DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR
"CUMA günü haftanın açılış maçını oynayacağız. Rakibimiz durumu itibariyle, kritik ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. Baskılı bir oyun ortaya koyacaktır. Bizim de hedefimiz seri yakalamak ve zirve yarışını bırakmamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız.
Bundan sonraki süreçte taraftarlarımıza daha çok ihtiyacımız var. Tribündeki yerlerini alarak takımlarını desteklesinler. Başarı; birlik ve beraberlikle gelir. Gaziantep'e özlediği şampiyonluğu getirmek için mücadele ediyoruz" diye konuştu.