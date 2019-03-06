Havuzda Ay rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen Yüzme Gençler Grup Yarışması'ndan SANKO Okulları sporcusu Deniz Ay aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti.SANKO Koleji-Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, Deniz Ay ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, 28-29 Mart tarihinde Edirne'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda genç yüzücüye başarılar diledi.