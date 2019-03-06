Havuzda Ay rüzgârı

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen Yüzme Gençler Grup Yarışması'ndan SANKO Okulları sporcusu Deniz Ay aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Ay, 200 metre serbest stilde bölge birincisi, 50 metre kelebek stilde bölge üçüncüsü, 50 ve 100 metre serbest stilde bölge dördüncüsü oldu.
SANKO Koleji-Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, Deniz Ay ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, 28-29 Mart tarihinde Edirne'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda genç yüzücüye başarılar diledi.