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Huzur ve Örtü’den kaçakçılara darbe

’de iplik yüklü TIR’dan kaçak sigara çıktı. Huzur ve Örtü isimli dedektör köpekleriyle yapılan aramada 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Huzur ve Örtü’den kaçakçılara darbe
Osmaniye'de bir TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 216 bin 387 lira olan 35 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları ortak çalışmada, E 90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında S.A. (30) yönetimindeki 27 plakalı iplik yüklü TIR'ı durdurdu.

BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLDİ
Jandarmanın "Huzur" ve "Örtü" isimli dedektör köpekleriyle TIR'da arama yapıldı. Köpeklerin tepki vermesi üzerine kaçak sigara tespit edildi. Detaylı arama için emniyet bahçesine götürülen araçta yapılan aramada, iplik çuvallarının arasına gizlenmiş 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.A., sorgusunun ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken soruşturma sürüyor.
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Huzur ve Örtü’den kaçakçılara darbe
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