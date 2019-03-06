Kadınların eserleri görücüye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri sanatseverlerin beğenisine sundu. 'Hanım Eller' isimli serginin açılışı yoğun katılımla yapıldı. Sergideki eserleri inceleyen vatandaşlar, eserleri çok beğendiklerini ifade etti. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 37 aile merkezinde eğitim gören kadınlar, uzun uğraş ve emek verdikleri Antep işi, mefruşat, iğne oyası, tel kırma, rölyef, sabun, resim, pasta gibi 20 farklı branşta hazırlanan bin 700 ürünü Gazianteplilerin beğenisine sundu. Sergiyi geçen Milletvekili Derya Bakbak, eserleri çok beğendiğini dile getirdi. Milletvekili Bakbak, "Şehitkamil Belediyemizin 37 aile merkezinde eğitim gören kadınlarımızın yaptığı eserleri gördük. Kadınlarımızın yapmış olduğu tüm eserler Gaziantep'in kültürünü, kumaşını, renklerini, el işi modellerini yansıtıyor. Bunların dışında tablolar ve özel çalışılmış eserlere de baktım. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden renkli" dedi. Gaziantep M1 AVM'de açılan sergi 9 Mart saat 17.00'a kadar açık kalacak.