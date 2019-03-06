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Kaplan Balıkesir’den mutlu dönmek istiyor

Turuncu-beyazlı ekip, bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Balıkesir maçının hazırlıklarını üç puan parolası ile sürdürüyor

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019
Kaplan Balıkesir’den mutlu dönmek istiyor
Evinde karşılaştığı Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Adanaspor, Balıkesir Baltok maçında puan kaybı istemiyor. Turuncu-lacivertli ekip, Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Eyüp Arın'dan talebelerine uyarı geldi. Arın, rakiplerinin kendileri gibi çıkış arayan bir takım olduğunu belirterek mücadelenin çok zorlu geçeceğini dile getirdi.

FUTBOLCULARDAN GALİBİYET SÖZÜ
ARIN, "Play-Off yarışında dezavantajlı durumdayız. Bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için çok önemli. Ayrıca rakibimizi yenersek, onları puan cetvelinde altımıza almış olacağız. Bu yüzden çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Sizden galibiyet bekliyorum" dedi. Turuncubeyazlı futbolcular da hocalarına üç puan sözü vererek, Balıkesir'den galibiyetle döneceklerini vurguladılar.
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Kaplan Balıkesir’den mutlu dönmek istiyor
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