Kaplan Balıkesir’den mutlu dönmek istiyor

BUGÜN NELER OLDU

vinde karşılaştığı Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Adanaspor, Balıkesir Baltok maçında puan kaybı istemiyor. Turuncu-lacivertli ekip, Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Eyüp Arın'dan talebelerine uyarı geldi.ARIN, "Play-Off yarışında dezavantajlı durumdayız. Bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için çok önemli.Bu yüzden çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Sizden galibiyet bekliyorum" dedi. Turuncubeyazlı futbolcular da hocalarına üç puan sözü vererek, Balıkesir'den galibiyetle döneceklerini vurguladılar.