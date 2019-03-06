Lise öğrencileri Üniversite gezisinde

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) kapılarını üniversite adaylarına açmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve Gaziantep'in farklı bölgelerinden gelen lise öğrencilerine üniversiteyi gezdiren HKÜ bu kez, Gaziantep Özel Çağdaş Bilgi Okullarını konuk etti. Üniversite sınavı öncesi, kampüs hayatını yakından tanımak isteyen ve üniversiteyle ilgili tüm merak edilenleri öğrenmeye çalışan yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, rehber hocaları eşliğinde HKÜ kampüsünü gezdi. HKÜ tarafından, üniversite hazırlık aşamasındaki öğrenci grubuna, tercihleriyle ilgili detaylı bilgiler verildi. Üniversite atmosferini daha yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, üniversite sınavı öncesi üniversite yaşamıyla ilgili bilgi edinip moral depoladı. Öğrenci grubuna HKÜ'nün; sağlık bilimleri, mühendislik, eğitim, iktisadi, idari ve sosyal bilimler, hukuk, güzel sanatlar ve mimarlık, iletişim fakülteleri ile yabancı diller, meslek yüksekokulları, Mütercim Asım Kütüphanesi, fitness center ve tüm kampüs alanı gezdirildi. Kampüs içindeki binaları da gezen üniversite adayları, gezi içinde verilen tanıtım semineri ile HKÜ'nün; tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkânlar, burs olanakları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, Farabi- Erasmus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programları hakkında detaylı bilgiler aldı. Gezi programının ardından üniversite adayları ile bir araya gelen ve seminer veren HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz, ''Gençler, üniversitelerin size sundukları imkanlar çok önemli. Bir üniversiteyi tercih ederken öncelikle hoca kalitesine ve eğitim kalitesine bakmanız gerekir" dedi.Prof. Dr. Ömer Arıöz, "Artık birinci nesil üniversitelerin yerini üçüncü nesil almaya başladı. Üçüncü nesil üniversiteler teorinin dışında uygulama ağırlıklı eğitim veren üniversitelerdir. Bu ise bir öğrencinin hayata bir adım önde başlaması için çok önemli bir eğitim modelidir. Üniversiteler sizlere imkanlar sunarken siz de elinizi taşın altına koyun. Sorumluluk alın ve üretin'' diyerek üniversite adaylarına tavsiyelerde bulundu. Gezi sonunda üniversiteye konuk olan öğrencilere, HKÜ'nün materyallerinin ve üniversiteyle ilgili detaylı bilgilerin verildiği bilgi kataloglarının bulunduğu hediye çantaları verildi.