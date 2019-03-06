Melih ABİ: Yol düzgündü kazıdılar sonra da yapmadılar

BUGÜN NELER OLDU

Ziyapaşa Mahallesi 67001 sokaktaki yol bir ay önce kazıldı.Şimdiye kadar da yapılmadı.Araçlar sanki köy yollarında gidiyor.İnsanlar perişan oluyor.Ya araçlar...Mahalle halkı, "Seyhan Belediyesi yolumuzu bozdu ve gitti.Sıkıntıyı burada oturanlar çekiyor.Yağmurla birlikte her taraf çamur oluyor.Hatta çamur evimizin içine kadar giriyor" diyor.Madem bozdunuz yapsanıza şu yolu...Millete hizmeti çok görme Zeydan Başkan...yayaların geçeceği yaya yol çizgileri yok.Sürücüler artık öncelikli geçiş hakkını yayalara tanıyor ama yayaların yol çizgileri yok!İhlal eden sürücülere 488 TL ceza yazıldığını bilmeyen yok.Tarsus'ta maalesef yaya yol çizgisi yok.Yaya geçitlerinde yaya geçiş levhaları bile yok.Sürücüler, geçiş önceliğini yayalara veriyor.Ama yayalar da her yeri geçit sayarak rastgele yola çıkıyor.Yaya yolu çizgileri olsa yaya da araç sahibi de rahat edecek.Aniden yola fırlayan ve olası bir kazaya neden olabilecek yayaların uyarılması şart.Bu konuda gereken çalışmanın yapılması gerekir.