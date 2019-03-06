Mersin GİAD üyeleri tecrübelerini aktardı

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Girişimci İş Adamları Derneği üyeleri Başkan Mehmet Serkan İzol önderliğinde Toros Üniversitesi'nde Toros Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu'nun düzenlediği Genç Girişimciler Konferansı'na katılarak sektörlerindeki başarılarını ve tecrübelerini anlattılar. Yapılan işte özveri, sabır ve araştırmanın önemli olduğunu belirten Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Üniversite hayatından sonra bütün öğrencilerimiz hayatlarını devam ettirebilmeleri için iş kaygısı içerisine girerler. Bazıları üst düzey şirketlerde yöneticilik, bazıları ise girişimci olarak kendi işlerini kurmak isterler. Yapılan iş her ne olursa olsun, özverili, sabırlı ve araştırmacı bir yol izlenmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz sadece okulda aldıkları eğitime bağlı kalmadan da kendilerine artı değerler katmalıdır. Kendilerini her alanda bir parça geliştirebilen bireyler iş hayatlarında da başarıyı yakalayacaktır" dedi.