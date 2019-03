Minikler milli mücadele ruhunu yerinde gördü

BUGÜN NELER OLDU

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkmenköy İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele" temalı sergiyi ziyaret etti. İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine sergiyi ziyaretleri sırasında Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele hakkında bilgiler aktarıldı. Öğretmen Selkan, Kıbrıs Türk Toplumunun Lideri Dr. Fazıl Küçük için çok güzel bir sergi hazırlandığını ifade ederek, Kıbrıs Türküne liderlik yapmış olan çok önemli bir insanın her karesinde her faaliyetinin gazetesinden, doktorluğundan, liderliğinden yer ettiği her alanda sergilendiğini belirtti.