Prof. Dr. Rahmi Er öğrencilerin durumunu değerlendirdi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamında seçilen 20 pilot üniversiteden biri olma özelliğine sahip. Dünya Üniversitesi olma hedefinde kararlılıkla ilerleyen Çukurova Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu bursuyla doktora eğitimi gören 75 öğrenci, danışman ve bölüm başkanları ile YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er bir araya geldi.Dünyaya açılmayı ve ilk 500 Üniversite arasına yeni Türk üniversiteleri sokmayı hedefleyen YÖK, bu amaçla "Yükseköğretime Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite" adı altında üç ana temadan oluşan ve beş yılı kapsayan "2018-2022 Yüksek Öğretimde Uluslararasılaşmada Strateji Belgesi" hazırladı. Proje kapsamında, aralarında Çukurova Üniversitesi'nin de bulunduğu 20 devlet Üniversitesi 'pilot üniversite' olarak belirlendi.Bu kapsamda YÖK bursu ile Çukurova Üniversitesi'nde Bangladeş ve Pakistan Uyruklu 75 öğrenci uluslararası öğrenci statüsünde eğitim görüyor. Bu kapsamda eğitim gören öğrencilerin eğitim durumu ve şartlarını yerinde görmek isteyen YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, öğrenci, danışman öğretim üyeleri ve bölüm başkanları ile akşam yemeğinde değerlendirmelerde bulundu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ile Kayıkhane Tesislerinde bir araya gelen Prof. Dr. Er öğrencilerle sohbet etti.