Tarsus Ziraat Odası’nda yeni başkan Veyis Avcı

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Odası'nın olağan genel kurul toplantısı dün yapıldı. 22 yıldır Başkanlık koltuğunda oturan Ali Ergezer'in yanı sıra Veyis Avcı ve Abdullah Seki'nin listelerinin yarıştığı seçimlerde, delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Veyis Avcı'nın listesi seçimleri kazandı. Ziraat Odaları Genel Merkez Yöneticisi-Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin'in divan başkanlığını yaptığı seçimlerde 167 delege oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda Veyis Avcı'nın listesi 93, Ali Ergezer'in listesi 49 ve Abdullah Seki'nin listesi ise 35 oy aldı. 22 yıllık Tarsus Ziraat Odası başkanlığı görevi sona eren Ali Ergezer, Veyis Avcı'yı tebrik etti.