Teknisyenler 10. yılını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Eczacı Teknisyenleri Derneği (METDER) kuruluşunun 10. yılını düzenlenen geceyle kutladı. Geceye, Marmara Eczane Teknisyenleri Federasyon Başkanı Erkan Ersan, Federasyon Genel Sekreteri Ali Osman Yenilmez, Adana Dernek Başkanı Halil Akdoğan, Tarsus Dernek başkanı Mustafa Tanrıverdi, Mersin Eczacı Odası Yönetimi, Firma temsilcileri ile Mersin Eczane Teknisyenleri ve aileleri katıldı. Mersin Eczacılar Teknisyenleri Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, 10. yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Dernek olarak meslekte sıkıntı yaşayan üyelerimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de üyelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha iyi yerlere geleceğiz. Bizleri bu güzel gecemizde yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından dernek üyelerine plaket veridi.