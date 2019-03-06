Teniste büyük çekişme

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen 14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda 120 sporcu kortta çıkarken Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Edirne ve Bursa'dan katılım oldu.Erkeklerde ise Deniz Pencu, finalde İzmirli sporcu Sarp Erdinç'e yenildi ve 2'nci olarak turnuvayı tamamladı. Adana Atlı Spor Kulübü tenis sorumlusu Mehmet Aytekin, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Bu arada yönetim kurulu, tenis okullarının yeniden Mihai İliescu'nun koordinesi altında olacağını açıkladı.