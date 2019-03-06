Vali Gül: Kayıt dışını bitireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Davut Gül, kayıt dışılığın sıfıra indirilmesiyle ilgili gereken tedbirlerin alındığını ve denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını Vali Gül, kayıt dışı çalışmayla ilgili yapılan denetimler neticesinde kayıt dışı çalışan yerlerle ilgili gerekli yasal sürecin uygulandığını söyledi. Kayıt dışına taviz verilmeyeceğinin altını çizen Vali Gül, bu kapsamda denetimlerin hızla devam ettiğini aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında işverene sağlanan destek ve teşvikle ilgili esnaflarla bir süre sohbet eden Vali Gül, işverenleri ve üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen istihdam seferberliği ile işverene büyük kolaylıklar sağlandığını ifade etti.