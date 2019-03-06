Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Gül: Kayıt dışını bitireceğiz

Vali Gül: Kayıt dışını bitireceğiz

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019
Vali Gül: Kayıt dışını bitireceğiz
GAZİANTEP Valisi Davut Gül, kayıt dışılığın sıfıra indirilmesiyle ilgili gereken tedbirlerin alındığını ve denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını Vali Gül, kayıt dışı çalışmayla ilgili yapılan denetimler neticesinde kayıt dışı çalışan yerlerle ilgili gerekli yasal sürecin uygulandığını söyledi. Kayıt dışına taviz verilmeyeceğinin altını çizen Vali Gül, bu kapsamda denetimlerin hızla devam ettiğini aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında işverene sağlanan destek ve teşvikle ilgili esnaflarla bir süre sohbet eden Vali Gül, işverenleri ve üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen istihdam seferberliği ile işverene büyük kolaylıklar sağlandığını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Gül: Kayıt dışını bitireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN