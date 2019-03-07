50 sanatçının 190 fotoğrafı sergilendi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi, tarafından organize edilen "Kıbrıs Türk Millî Mücadele" konulu fotoğraf yarışması sonucunda seçici kurul tarafından seçilen eserlerin sergilendiği ve ödül kazananların açıklandığı sergi, Başbakan Tufan Erhürman tarafından açıldı. İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yer alan "Kıbrıs Türk Millî Mücadele" temalı fotoğraf yarışması sergisinin açılışına, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları ve fotoğraf sanatçıları katıldı.