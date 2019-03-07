Adana Demir’in kozu taraftarı

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por Toto Süper 1. Lig'de bu sezon sahasındaki 13. maçını Osmanlıspor
'a karşı oynayacak olan Adana Demirspor,
taraftarının huzurunda 7. galibiyetini almak istiyor. Son haftalarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken mavilacivertli ekipte teknik direktör Ümit Özat öğrencilerinden hata istemiyor.
Mavi-lacivertli ekip, Cumartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana sakatlıkları devam eden Legear, Kosecki
ve Kaan Kanak
katılmadı. Taktik çalışmada bu üç önemli ismin yerine alternatifleri sahaya süren Özat, "Üç puan için ne gerekiyorsa yapacağız"
dedi.
TRİBÜNLERİ DOLU GÖRMEK İSTİYORUZ
Takımının bu sezon ligde evinde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik aldığını hatırlatan teknik adam Özat, "21 puan toplamışız 21 gol atıp, 11 gol. Yani taraftarımızın önünde daha etkiliyiz. Osmanlıspor maçında da tribünleri dolu görmek istiyoruz" dedi.
HEDEF ÜÇTE ÜÇ
Oynadığı son iki maçta Altınordu'yu 3-0 ve Eskişehirspor'u 2-1 yenen Adana Demirspor, Osmanlıspor maçına da üç puan parolası ile hazırlanıyor.