Adana Demir’in kozu taraftarı

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper 1. Lig'de bu sezon sahasındaki 13. maçını'a karşı oynayacak olantaraftarının huzurunda 7. galibiyetini almak istiyor.Mavi-lacivertli ekip, Cumartesi günü'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana sakatlıkları devam edenvekatılmadı. Taktik çalışmada bu üç önemli ismin yerine alternatifleri sahaya süren Özat,dedi.Takımının bu sezon ligde evinde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik aldığını hatırlatan teknik adam Özat, "21 puan toplamışız 21 gol atıp, 11 gol. Yani taraftarımızın önünde daha etkiliyiz. Osmanlıspor maçında da tribünleri dolu görmek istiyoruz" dedi.Oynadığı son iki maçta Altınordu'yu 3-0 ve Eskişehirspor'u 2-1 yenen Adana Demirspor, Osmanlıspor maçına da üç puan parolası ile hazırlanıyor.