Ağabeyini öldürene 25 yıl hapis cezası

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Altunhisar İlçesine geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda kız kardeşinin düğününde havaya ateş etmek isterken ağabeyini öldüren Ramazan Koyun, Niğde Adliyesi'nde yapılan yargılamasında tutukluluğunun devamına karar verilerek 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Niğde'nin Bor ilçesinde gerçekleşen olayda Keçikalesi kasabası sakinlerinin Bor İlçesinde yaptıkları düğünde oynayan gelinin kardeşi Hasan Koyun maganda kurşunu ile vurularak öldürülmüştü. Hasan Koyun'un kardeşi Ramazan Koyun tarafından öldürüldüğü yapılan kamera kayıtları ile ortaya çıkan cinayet ile ilgili mahkeme kararını verdi.