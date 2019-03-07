Cezaevinde kadına şiddet semineri

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile ülkemizde 81 ilde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik yapılacak çalışmalar kapsamında, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından '' Kadına yönelik şiddet ile mücadele" konulu seminer düzenlendi. Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çok amaçlı salonunda personele yönelik düzenlenen seminerde konuşan Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Selma Nafile Temiz; kadının toplumdaki rolü, kadına yönelik şiddet ve şiddetin psikolojik, sosyal, ekonomik, fiziksel yönlerine değindi. Kişilerin kadına yönelik şiddete neden başvurduğu, şiddete uğrayan kişinin nasıl mücadele edeceği, başvuru yapabileceği kurumlar ve yasal haklar ele alındı. Personel tarafından ilgi ile takip edilen sunumda sorulan sorular cevaplandırıldı.