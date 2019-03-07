Gastroturizmi öne çıkarmamız lazım

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Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa'nın en büyük tarım ülkesi olan Türkiye'nin işlenmiş gıdada dünya genelinde çok gerilerde kaldığını belirterek, bu konuda alınacak çok yol olduğunu, tarımda ve gıdada öne çıkan ülkelerin dünyada büyük güç sahibi olacağını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen 15. GAPFOOD Gıda Fuarı ile 10. GAPTARIM Tarım ve Makine Fuarı'nın açılışına katılan Bakan Pakdemirli, tarımsal ürünlerin ülke ve dünya ekonomisindeki yerine vurgu yaptı. Türkiye'nin tarım ve işlenmiş gıdada alabileceği yol ve gelebileceği noktaya dikkati çeken Pakdemirli, önümüzdeki süreçte işlenmiş gıda üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.Türkiye'nin dünyada 7., Avrupa'da birinci sırada olduğunu anımsatan Pakdemirli, "İşlenmiş gıdada çok gerilerdeyiz. Turizmde bir otel yatırımı için milyonlarca lira gerekiyor, karşılığında insanlar gelip bir gece kalarak 100 dolar veriyor. Gastro-turizmde de 100 dolar alabiliyorsunuz ve yatırımın maliyeti diğerine göre çok düşük. Gaziantep aynı zamanda bir sanayi şehri, işlenmiş gıdada da lokomotif olabilecek bir şehir. Bizim 30-35 yıllık bir müteşebbislik geçmişimiz var. Türk insanı çok müteşebbis. Biz Avrupalıların aldığı mesafeyi 35 yılda aldık. Gıdada gidilecek çok yer var" diye konuştu.