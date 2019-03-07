Hastalığı hukuk okuma hayaline engel olamadı

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ADANA'DA 15 yaşında yakalandığı kanseri zorlu tedavi süreci sonucu yenerken evde aldığı eğitimle de hukuk fakültesini kazanma başarısı gösteren Aleyna Diz, sık sık onkoloji servisini ziyaret ederek kendisi gibi çocuk yaşta hastalıkla mücadele edenlere moral veriyor. Yüreğir ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Aleyna Diz'e, 3 yıl önce grip şüphesiyle gittiği hastanede germ hücreli tümör tanısı konuldu. Hastalığını ilk duyduğunda büyük üzüntü yaşayan Diz, rahatsızlıktan kurtulmak için ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle yaşama daha sıkı sarıldı.