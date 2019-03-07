Hatay hedefe kilitlendi

BUGÜN NELER OLDU

GAZIŞEHIR Gaziantep deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından sırasıyla Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalıp, İstanbulspor'u 3-0 yenen ve son olarak Altınordu maçından 2-2'lik skorla ayrılan Hatayspor, evinde Eskişehir ile oynayacağı maçtan 3 puan bekliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdüren bordo-beyazlı ekibin dünkü idmanı ısınma hareketleri ve taktik çalışma ile başladı. Futbolcular dar alanda idman maçı yapıp, 5'e 2 çalışmasıyla antrenmana tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut, talebelerine,dedi.