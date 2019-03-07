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Hatay hedefe kilitlendi

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Hatay hedefe kilitlendi
GAZIŞEHIR Gaziantep deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından sırasıyla Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalıp, İstanbulspor'u 3-0 yenen ve son olarak Altınordu maçından 2-2'lik skorla ayrılan Hatayspor, evinde Eskişehir ile oynayacağı maçtan 3 puan bekliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdüren bordo-beyazlı ekibin dünkü idmanı ısınma hareketleri ve taktik çalışma ile başladı. Futbolcular dar alanda idman maçı yapıp, 5'e 2 çalışmasıyla antrenmana tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut, talebelerine, "Artık bundan sonra oynayacağımız tüm maçlar final havasında geçecek. Sizden tam konsantrasyonla sahada olmanızı istiyorum" dedi.
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Hatay hedefe kilitlendi
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