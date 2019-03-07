Horoz dövüştürenlere para cezası uygulandı

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Tarsus ilçesinde, horoz dövüştürerek bahis oynatan 3 kişiye toplam 15 bin 588 lira, bahis oynayan 6 kişiye de bin 920 lira ceza kesildi. Günyurdu Mahallesi Atgirmez Sokak'ta, M.E'ye ait evin deposunda horoz dövüştürülerek bahis oynatıldığı bilgisine ulaşan Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 horozun dövüştürülerek bahis oynatıldığını tespit etti. Horozları dövüştürerek bahis oynatan 3 hayvan sahibine toplam 15 bin 588 lira, bahis oynayan 6 kişiye de bin 920 lira ceza uygulandı.