Kazakistanlı ressamların özel eserleri sergilenecek

BUGÜN NELER OLDU

sanatçısı unvanına sahip Kazakistanlı 5 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 40 eserden oluşan "Kazkistan Sanatçıları Resim Sergisi" Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından Yakın Doğu Üniversitesinde açılacak. Kazakistan'dan 3'ü devlet sanatçısı ünvanına sahip 5 ressamın yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 40 eserinin sergileneceği "Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi"nin açılışı, bugün, saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kazakistan tarihi ve kültürel mirasının yaygınlaştırılması ve Kıbrıs'ta da tanıtılmasına vesile olacak sergide, Kazak halkının tarihi, eski Türk gelenekleri ve çağdaş dönemi yansıtan eserleri sergilenecek. Eserleri, parlak ve doygun renkleri ile ayırt edilen Kazakistan sanatçılarını, diğer ülkelerin sanatçılarından ayıran özellikleri tarihi temalarıdır.