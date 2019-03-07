Lastiği kesip araçtaki 40 bin lirayı çaldılar

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lastiğini kestiği aracın sürücü Recep İnce'ye yardım etme bahanesiyle ön koltukta bulunan 40 TL'yi çaldığı iddia edilen zanlı Asım Altıntel polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda yakalandı. Asım Altıntel, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben parayı çalmadım. Yolda buldum. Karşı tarafın zararını da karşılayacağım" dedi.Hırsızlık olayı 26 Şubat'ta Abidinpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bankadaki hesabından 40 bin TL çeken Recep İnce, parasını koyduğu siyah poşeti ön koltuğa bıraktıktan sonra otomobiline bindi. Otomobilinin zor gitmesi üzerine Recep İnce, aracını sağa çekip kontrol ettiğinde lastiğinin kesilmiş olduğunu fark etti. İnce, lastiği değiştirdiği esnada yanında gelen Asım Altınelyardım etmek istediğini söyledi. İnce, bagajdan yedek lastiğini çıkarmak için otomobilinin arkasına yöneldiği esnada Asım Altınel, sağ ön koltukta içinde 40 bin TL bulunan poşeti alıp kaçtı. Zanlının peşinden koşan Recep İnce başarılı olamayınca polise başvurdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızlık anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ekipler zanlıyı yakaladı.Adliyeye sevk edilen Altıntel, "Ben parayı çalmadım. Yolda buldum. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ülkemiz çok gelişti ve büyüdü. Karşı tarafın zararını da karşılayacağım" diye konuştu.