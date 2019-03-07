Markovic: İyi oyunumuzun üstüne koyarak ilerleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 20. hafta maçında85-79 yenengünü deplasmanda oynayacağıkarşılaşmasına da galibiyet için çıkacak. Takımın başantrenörü, maçlardaki iyi oyun sürelerini artırıp, başarılı performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi.'a karşı maçın genelinde talebelerinin istediklerini yaptığını belirten Markovic,diye konuştu.