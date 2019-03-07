Markovic: İyi oyunumuzun üstüne koyarak ilerleyeceğiz

T
ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 20. hafta maçında Türk Telekom'u
85-79 yenen Gaziantep Basketbol, Pazar
günü deplasmanda oynayacağı Arel Üniversitesi Büyükçekmece
karşılaşmasına da galibiyet için çıkacak. Takımın başantrenörü Nenad Markovic
, maçlardaki iyi oyun sürelerini artırıp, başarılı performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi. Türk Telekom
'a karşı maçın genelinde talebelerinin istediklerini yaptığını belirten Markovic, "Sahamızda taraftarımız takıma iyi motivasyon sağlıyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Her maçta seyirci gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz. İstanbul'daki Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçını da kazanarak galibiyet sayımızı artırmayı hedefliyoruz"
diye konuştu.