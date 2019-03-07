Melih ABİ: Yayalara yol verelim ama trafiği sıkıntıya sokmayalım

BUGÜN NELER OLDU

Yayalara geçiş hakkı tanıyan karar süper...Hükümetin sigara yasağı ve yayalar ile Dilsiz hayvanlarla ilgili kararları da...Ama ortada sıkıntılı bir durum var.Bazı sürücüler yayaya yol vermek için aniden duruyor.Arkadan gelen araç hızlıysa kazalara sebep olacak, hatta yayalar zarar görecek.En iyisi yaya geçitlerine gelirken yavaşlamak!Yayalara yeşil ışık yanınca durup beklemek!Bir okurumuzun başına gelmiş.Az kalsın kaza yapacaktı.Öndeki araç kavşak dışında birden durdu.Trafiğin akışını sıkıntıya soktu.İyi ki arkadan gelen araçlar hızlı değildi.Yayalara yol verelim, ama trafiği de sıkıntıya sokmayalım.bu yıl çok yağışlı geçti.Sorunlar da peşine geldi.Özgür Mahallesi'nden Mehmet Aktaş yollarının bozuk olduğunu söylüyor.Ve ilgi bekliyor.Bu çağda bozuk yol mu olur arkadaş.Yapın şu yolları.