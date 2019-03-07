Polis 160 bin kişiyi kurtardı

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Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, Adana'yı uyuşturucudan arındırmak için başlattığı seferberlikte 150 kilogram esrar ele geçirilerek 160 binden fazla insanın zehirlenmesinin önüne geçildi.Emniyet Müdürü Aktaş, büyük operasyonları bizzat yönetirken son olarak kentin göbeğinde yapılmak istenen uyuşturucu sevkiyatına engel olundu. Doğu illerinden getirilen uyuşturucunun Adana'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Narkotim ekipleri, uyuşturucunun bulunduğu aracı, bir süre takip ettikten sonra Hurmalı Mahallesi'nde durdurdu.