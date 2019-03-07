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Polis 160 bin kişiyi kurtardı

polisi, durdurduğu otomobilin bagajından satışa hazır 150 kilo gram esrar yakaladı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda yaklaşık 160 bin kişi zehirlenmekten kurtarıldı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
Polis 160 bin kişiyi kurtardı
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, Adana'yı uyuşturucudan arındırmak için başlattığı seferberlikte 150 kilogram esrar ele geçirilerek 160 binden fazla insanın zehirlenmesinin önüne geçildi.

KENTİN GÖBEĞİNDE
Emniyet Müdürü Aktaş, büyük operasyonları bizzat yönetirken son olarak kentin göbeğinde yapılmak istenen uyuşturucu sevkiyatına engel olundu. Doğu illerinden getirilen uyuşturucunun Adana'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Narkotim ekipleri, uyuşturucunun bulunduğu aracı, bir süre takip ettikten sonra Hurmalı Mahallesi'nde durdurdu.
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Polis 160 bin kişiyi kurtardı
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