Polonyalı Elbieta hayran kaldı

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Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanan Erasmus+ (Erasmus Plus) programı kapsamında Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün ilk Erasmus Yüksek Lisans öğrencisi Polonyalı Elbieta Zdanowicz Yüksek Lisans Erasmus eğitimini tamamladı. Program kapsamında Polonyalı Zdanowicz Çukurova Üniversitesi'nde eğitim görerek Türk kültürünü ve Adana'yı tanıma fırsatı buldu. Zdanowicz, Çukurova'da harika bir deneyim yakaladığını belirterek, "Çalışmalarım sırasında en etkileyici, nefes kesici, ferah ve çarpıcı dört ayı Çukurova kampüsünde geçirdim. Erasmus değişimi bana farklı kültürler hakkında bilgi edinme ve faklı lezzetlileri tatma fırsatı verdi" dedi. "Adana, portakal kokulu bir şehir. Bu güneşli ve güzel şehre tekrar gelmek istiyorum" diye konuşan Polonyalı öğrenci, "İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Çağatay'a Erasmus kapsamında yaygın desteği ve paha biçilmez yardımları için, derslerini aldığım akademisyenlere de destekleri ve yardımları için teşekkür ederim" dedi.