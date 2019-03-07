Ustalar hünerlerini konuşturdu

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Kuaförler Odası tarafından, "Hairfest Bir Güzellik Yap" etkinliğinde kuaförlere çeşitli eğitimler verildi. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, meslektaşları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin sektöre önemli faydalar sağlayacağını ifade eden Karakaş, "Sektörün önünü açan, her gün yeni bir güzellik ortaya koyan çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Gaziantep kendini yenileyen, geliştiren ve Türkiye'ye örnek olan şehirlerimizden biri. Bu eğitimlerle birlikte kuaför ve güzellik salonları yükselişe geçecektir." diye konuştu. Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava da etkinlikte Türkiye'nin dört bir tarafından mesleğini çok iyi icra eden, değerli üstadların eğitim vereceğini belirtti.