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Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadele vurgusu

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadele vurgusu
YEŞİLAY Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ı makamında ziyaret etti. 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Ataşbak, Yeşilay Haftası boyunca yapılacak etkinlikler ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında Şube Başkanı Aslan-baba'dan bilgiler aldı.
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Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadele vurgusu
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