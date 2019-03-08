Ayakkabıların tabanında 1 kilo 770 gram kokain

Brezilya'dan uçakla Adana'ya gelen 41 yaşındaki Maria Dossantos Cristo, valizinde bulunan 8 çift spor ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 770 gram kokain ile yakalandı. Katar üzerinden aktarmalı olarak kente geldiği öğrenilen uyuşturucu kuryesi kadın tutuklandı.

AKTARMALI UÇTU

Olay Adana Şakirpaşa Havalimanı Dış Hatlar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre; Maria Dossantos Cristo, 8 çift spor ayakkabının tabına gizlediği 1 kilo 770 gram kokaini uçak içi kabine sığacak büyüklükte bir valize koyduktan sonra Adana'ya aktarmalı uçak bileti aldı. Brezilya'dan uçağa binen kadın önce Katar'a indi. Kurye kadın, daha sonra Adana uçağına bindi. Kente gelen Brezilyalı kadın, kabin bagajını aldıktan sonra pasaport kontrol noktasına gitti. Kadının tavırlarından şüphelenen polis, narkotik ekiplerine haber verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının üst aramasını yaptıktan sonra valizine baktı. Valiz içinde bulunan 8 adet spor ayakkabısının tabanının yeniden yapıştırıldığını fark eden polis, tabanları açınca kokainleri buldu.

TUTUKLANDI

Toplamda 1 kilo 770 gram kokain ele geçiren ekipler, Brezilyalı kadını gözaltına aldı. Bir otelde rezervasyonu bulunan kurye kadın, "Çanta içinde sadece ayakkabı olduğunu zannediyordum. Adana'da onu birisine teslim edecektim. Başka bir bilgim yok" dediği öğrenildi. Brezilyalı kadın 'uluslararası uyuşturucu ticaretinden' sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.