Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz

Gaziantep'te bir araya gelen gazi ve Şehit yakınları, terör örgütü yandaşlarıyla işbirliği yapan partilere tepki gösterdi. Gazi ve şehit aileleri, "Üç kuruş için düşmanla işbirliği yapıp şehitlerimizin kemiklerini sızlatacağınıza gelin Cumhur İttifakı etrafında birleşin" dedi. Gaziantep Şehit Aileleri Derneği, Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ile Gaziler Vakfı Gaziantep Şubesi yönetici ve üyeleri yaklaşan seçimler için terör yandaşlarıyla işbirliği yapan siyasetçiler ve partilere tepki gösterdi.

TARAFIMIZI AÇIKLIYORUZ

Dernekler adına açıklama yapan Gaziler Vakfı Şube Başkanı Mehmet Yeter, "Bir araya gelen kurumlar tek derdimiz vatanın varlığı ve bütünlüğüdür. Arkasını terör örgütlerine bağlayan, 'sizi tükürüğümüzle boğarız' diyen, terör sevicilerle ve teröristlerle hiç bir zaman bir araya gelemeyiz. 31 Mart'ta tarafımız ve tam desteğimiz Cumhur İttifakı'dır" dedi.

ÜLKEMİZİ BÖLDÜRMEYİZ

Ülkenin bölünmez bütünlüğü için Cumhur İttifakına her türlü desteği vereceklerini açıklayan Yeter, "Hem kalkıp teröristlerle bir arada olacaksın hem onların programına uyacaksın hem de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedenlere kardeşim diyerek gözlerinden öpeceksin. Şimdi sıra bizde, sen bunları yaparken bize söz gelmez mi? Biz de sizi bir yumrukta sandığa gömmek için bir araya geldik" dedi.



BOŞUNA ŞEHİT VERMEDİK

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır ise, "Evlatlarımızı boşuna şehit vermedik. Bu vatan için gerekirse biz de anne ve babalar olarak göreve hazırız. Bir yerlerden aferin almak veya 3 kuruş para kazanmak için vatanı satmaya çalışanlara karşı duracağız. Evlatlarımızın kanı yerde kalmaz. Onların bedduası teröristlerle işbirliği yapanları iflah etmez" dedi.