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ve ’nde sinema keyfi

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’nde sinema keyfi
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı. İletişim Fakültesi ve Telsim İşbirliği ile hayata geçirilen ve özel gereksinimli bireylerin ücretsiz bir şekilde yararlanması hedeflenen Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi'nde konuk olan Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, 2009 yılının en iyi animasyon Oscar'ına layık görülen "Yukarı Bak" (Up) animasyon filmini izledi. Düzenlenen etkinliğe, Fakülte Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Fevzi Kasap ve Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze'nin yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyesi, Engelsiz Masa yetkilisi Çelen Çağansoy da katıldı.
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