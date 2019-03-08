Futbol da oynarız künefe de yaparız

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un yabancı futbolcuları, künefelerini kendileri pişirdi, kendileri yedi. Tom, Diallo ve Hamidou, Hatay'a özgü tatlı lezzetleri pişirmek için mutfağa girdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda futbolcuların künefe ile imtihanı tıklanma rekorları kırdı. Tom ve Hamidou'nun kadayıfı sosyal medya fenomeni Nusret'in 'salt bea' hareketiyle tepsiye dökmesi de dikkatlerden kaçmadı.

YEMEKLER ÇOK LEZİZ

Tom, çok keyifli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Hatay'ın çok zengin bir mutfağı var. Bazı yemekler biz yabancılar için çok ağır gelse de oldukça lezizler. Burada kendimi mutlu hissediyorum. Mutfağa girmek de ayrıca bir keyifdi" şeklinde konuştu.