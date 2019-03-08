Kaleciyi hakem kurtardı

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smaniye'de Birinci Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında ikili mücadelede düşünce dili boğazına kaçan kaleciye ilk müdahaleyi orta hakem yaptı.Baygınlık geçiren Gören'in dili boğazına kaçtı. Çağırılan ambulans beklenirken maçın orta hakemi, parmaklarıyla futbolcunun boğazını tıkayan dilini dışarı çıkarıp nefes almasını sağladı. Daha sonra ambulanstaki görevlilerin müdahale ettiği futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hakem Temurtaş,Kaleci Yavuz'un dişleri kilitlenmişti, çenesini açtım. Parmağımla boğazına kaçan dilini çıkardım" diye konuştu.