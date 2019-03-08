Kaleciyi hakem kurtardı

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smaniye'de Birinci Amatör Futbol Ligi karşılaşmasında ikili mücadelede düşünce dili boğazına kaçan kaleciye ilk müdahaleyi orta hakem yaptı. Merkez sentetik sahada oynanan Osmaniye İdmanyurdu-Sitespor maçının 36. dakikasında Osmaniye İdmanyurdulu kaleci Yavuz Gören (32), rakibiyle mücadele sırasında düştü.
Baygınlık geçiren Gören'in dili boğazına kaçtı. Çağırılan ambulans beklenirken maçın orta hakemi Hanifi Temurtaş
, parmaklarıyla futbolcunun boğazını tıkayan dilini dışarı çıkarıp nefes almasını sağladı. Daha sonra ambulanstaki görevlilerin müdahale ettiği futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hakem Temurtaş, "Osmaniye'de 20 yıldır hakemlik yapıyorum. Eğitim seminerlerimizde bu tür olaylara karşı ne yapılması gerektiği konusunda da bilgi veriliyor.
Kaleci Yavuz'un dişleri kilitlenmişti, çenesini açtım. Parmağımla boğazına kaçan dilini çıkardım" diye konuştu.