Kuş cennetinde saklı nergis adasını keşfettiler

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Adanalı kadın fotoğraf sanatçıları Gamze Bozkaya ve Tuba Akbayır, Akyatan Lagünü'nde ilkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçeğiyle bezeli gizemli adayı fotoğrafladı. Bozkaya ve Akbayır, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nde saklı kalmış nergis adasını keşfetti. Yüzlerce kuş türü ve deniz canlısının üreme bölgesi olan Akyatan'da foto safariye çıkan kadın fotoğrafçılar, ilkhabarı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçeğiyle bezeli adayı vizörlerine yansıttı. Ana karadan yüzlerce metre uzaktaki adaya tekneyle ulaşan Gamze Bozkaya ve Tuba Akbayır, kuş cennetindeki saklı hazineyi birçok açıdan görüntüledi.