Melih Abi: Enerjisa Meydan Mahallesi’ndeki yolu kapatan direği kaldırdı

Enerjisa Meydan Mahallesi 39015 nolu sokakta yolun ortasında kalan direği kaldırdı. Yapılan açıklamada; "Elektik direği, ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda yol kenarına alınmıştır. Ayrıca "Yüreğir Aslantaş TOKİ konutlarının enerji kesintisi" ile ilgili olarak söz konusu bölgede Ocak ayı içerisinde toplamda 5 enerji kesintisi yaşanmıştır. Yaşanan bu kesintiler Ulusal İletim Şebekesi kaynaklıdır ve dağıtım şirketimizle ilgisi yoktur. Şubat ayı içerisinde aynı bölgede yaşanan kesintiler ise kablo arızası kaynaklıdır ve bu arızalara gerekli müdahaleler yapılarak bölgeye enerji verilmiştir. Mevcut durumda Yüreğir Aslantaş TOKİ konutlarında kalıcı elektrik kesintisine neden olabilecek herhangi bir arıza bulunmamaktadır. Müşterilerimizin elektrik kesintilerinden doğan ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, şirketimiz tarafından şebekemizdeki arızalar üzerinde teknik incelemeler yapılmaktadır. Müşterilerimizin şebekemizdeki arızadan kaynaklanan zararları 'Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin "Kullanıcı Zararının Tazmini" başlıklı 26. maddesi kapsamında değerlendirilmekte ve gerekli durumlarda oluşan müşteri zararları şirketimizce karşılanmaktadır" denildi. Bilginiz olsun istedim.

ARACA ÇARPIP KAÇMAKLA KURTULAMAZSINIZ

Aracınızı evinizin önüne park edip istirahate çekiliyorsunuz. Gecenin yarısında birileri kazayla da olsa gelip aracınıza çarpıyor. Sonra çekip gidiyor. Yani kaçıyor. Sabah yeni bir güne başlamanın heyecanıyla aracınıza yaklaşıyorsunuz. Oda ne? Aracınız darmadağın. Çarpan kişinin işi vardı acele etti diyelim. Not bırakmak zor değil. Kaçıp gitmenin ne anlamı var. Sonra güvenlik kameralarına yakalanırsın. Çarptığın aracın sahibi de senin burnundan getirir.