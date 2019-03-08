MTOSB’de 8 Mart’ı kutladı

BUGÜN NELER OLDU

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın sanayicilere kutlama düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kutlamaya Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin eşi Zeynep Tekli, MTOSB Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık, kadın sanayiciler ve sanayici eşleri, Özel Şişecam Anadolu Meslek Lisesi öğretmenleri ve Mersin GİAD Kadınlar Kurulu Üyeleri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan MTOSB Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, "Kadınlarımızın sorunlarından çok başarılarını ve sevinçlerini konuşacağımız nice 8 Martlarda buluşmak ümidiyle, başta Zeliha Su hanımefendi olmak üzere, bizlere bu geceyi organize eden MTOSB Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi sunarım" dedi. MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin eşi Zeynep Tekli ise "Kadınların üretime ve yönetime katılma imkânına kavuştukları her ülkede toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok önemli roller üstlendiği yadsınamaz bir gerçektir. Hiçbir ülkede kadının emeği ve katkısı olmadan o ülkenin gelişmesi ve kalkınması mümkün değildir. 162 yıl önce verdikleri emek mücadelesi ile bugünümüze ışık tutan kahraman kadın işçileri şükranla anıyoruz" dedi.