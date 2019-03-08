Öğrenciler 300 fidanı toprakla buluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

GaziantepÜniversitesi (GAÜN) Nizip Yerleşkesine Nizip Eğitim Fakültesinin ev sahipliğinde "Toplumsal Duyarlılık Projesi" dersi kapsamında 300 adet fidan dikildi. Fidan dikimi etkinliğine Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özkan Akman, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bozbayındır, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muradiye Nacak, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Prof. .Dr. Emel Şahin ile idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik hakkında konuşan GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Akman, ağaç dikmenin birçok faydasının olduğunu belirterek, ormanların insanlar için eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmeleri bakımından önemli olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Akman, ormanların sakin ortamı, suyu, havası, görüntüleri ile insanları etkilediğini, bu yönüyle insanların beden ve ruh sağlığı üzerinde önemli rolü olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Akman sözlerinin devamında, ağaç dikerez hem dini, hem milli hem de toplumsal sorumluluk bilincini öğrencilerde oluşturarak Nizip yerleşkesinde yer alan boş alanların ağaçlandırarak yerleşkenin yeşil bir görünüme kavuşmasını sağlandığını aktardı. Bu amaçla GAÜN Nizip Eğitim Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve hocalarının katılımı ile yaklaşık 300 fidanın toprakla buluşturduklarını sözlerine ekledi.