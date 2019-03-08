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Prof. Dr. Demir: Her 10 kadından 3’ünde görülüyor

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Prof. Dr. Demir: Her 10 kadından 3’ünde görülüyor
Türk Jinekoloji ve Obsestrik Derneği İkinci Başkanı ve Acıbadem Adana Hastanesi Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, normal bir adet dönemi geçirilmesi, düzenli kadın sağlığı kontrolleri ve etkili doğum koruma yöntemleri kullanılmasıyla her kadının sağlıklı bir süreç yaşayabileceğini söyledi. Anormal adet kanamasının her 10 kadından 3'ünde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, kadınların adet dönemleri dışında aşırı ve düzensiz kanamayı normal olarak görmemesi ve rutin kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini dile getirdi
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Prof. Dr. Demir: Her 10 kadından 3’ünde görülüyor
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