Prof. Dr. Duygu: Grip ve zatürre aşısını yaptırın

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp hastalığı olan kişilere mevsim girişinde mutlaka grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu. Prof. Dr. Duygu, "Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalıkları arasında ilişki olduğu, bilinen bir gerçektir. Gribal enfeksiyonlar ile birlikte vücutta bağışıklık sistemi aktifleşir ve inflamasyon denilen yangısal reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyon sonucunda kalp damarlarında önceden oluşmuş plaklarda parçalanma ve üzerine pıhtı oturması sonucunda damar tıkanıklığı meydana gelebilir, bu süreç ise kişide kalp krizine kadar ilerleyebilir" dedi. Duygu, ayrıca enfeksiyonlar sırasında vücuttaki sıvı kayıpları ve ateş yükselmesinin kalp atışlarını hızlandırarak kalbin iş yükünü artırdığını, kişide daha önceden bulunan ve belirti vermeyen damar tıkanıklıklarının, kalp krizine neden olabildiğini kaydetti.