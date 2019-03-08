Puan kaybetme lüksümüz yok

BUGÜN NELER OLDU

BAGAYOKO VE HAKAN İDMANDAGiresunspor maçında sakatlanan Bagayoko ve Hakan Barış çalışmalara başladı. Ayağına darbe alan Hakan Barış ile arka adalesinde problem olan Bagayoko'nun durumunun iyiye gittiği öğrenilirken Balıkesirspor deplasmanında oynayabilecek konumda oldukları ifade edildi. Bu arada sakatlığı bulunan Digao fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.por Toto 1. Lig'de 30 puanla 12. sırada yer alan Adanaspor, Pazar günü Balıkesir Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat oyuncuların iyileşmesiyle nefes alan turuncu-beyazlıların teknik patronu Eyüp Arın, oyuncularına maçın taktiğini verdi ve son uyarısını yaptı. Ligde kolay maç olmadığının altını çizen Arın,dedi. Oyuncuları ile toplantı yapan ve takımın son durumunu masaya yatıran teknik adam Arın, taktik anlamında öğrencilerine önemli bilgiler verdi. Ligde kalan maçların çok önemli olduğunu, hataya yer olmadığını söyleyen teknik direktör Eyüp Arın,diye konuştu.