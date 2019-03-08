Ramazanoğlu ve İstiklal ŞAMPİYON

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ile İl Milli Eğitim İl müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediğiGündüz Tekin Onay Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 52'si erkekler olmak üzere 67 takım mücadele etti. Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Adana'da futbolun çok sevildiğini belirterek,dedi.