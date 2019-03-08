Ramazanoğlu ve İstiklal ŞAMPİYON

ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ile İl Milli Eğitim İl müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediği "Okullar arası Yıldız Kız ve Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi. Kızlarda Ramazanoğlu Ortaokulu, Erkeklerde İstiklal Ortaokulu şampiyon oldu.
Gündüz Tekin Onay Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 52'si erkekler olmak üzere 67 takım mücadele etti. Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, Adana'da futbolun çok sevildiğini belirterek, "Okul sporlarında her geçen yıl takım ve sporcu bazında artan katılım sayısı bizleri mutlu etmekte. Gençliğimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durarak spor yapmaya yönelmeleri aileleri kadar bizleri de mutlu eden bir gelişmedir. Buradan ben spor kulüplerimize de teşekkür etmek istiyorum. İmkânlarını zorlayarak çocuklarımıza spor eğitimi vermekteler"
dedi.