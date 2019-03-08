Şahin’den 8 Mart jesti

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklara ücretsiz olacak. Geçen yıl yaklaşık 4 milyon kişinin ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla, 8 Mart gününde kadınlara ve çocuklara özel olarak kapılarını ücretsiz açacak. Burç Ormanı içerisinde bin dönüme kurulan Hayvanat Bahçesi'nde, Türkiye'nin ilk Safari Parkı da geçen yıl hizmete açılmıştı. Safari Parkı'nda; kızıl geyikler, alageyikler, benekli geyikler, ceylanlar, karacalar, dağ keçileri, tiftik keçileri, maymunlar, midilli atları, kangurular, develer, kangurular, lamalar, deve kuşları, tavus kuşları ve benzeri birbiriyle bir arada yaşayabilen 25 farklı türde toplam 257 adet hayvan ile yaklaşık 50 farklı türde 500 adet kanatlı hayvan yer aldı.

ZOOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ

Zooloji ve Doğa Müzesi'nde yaklaşık 50 türde 120 kemikli hayvanla 128 türde 427 adet kanatlı bulundu. Müzede kavanozlar içerisinde formhalide edilmiş değişik türlerde 80 adet sürüngen hayvan, 22 türde 78 adet deniz canlılarıyla MÖ 1700 yıllarında yaşamış 7 adet dev mammuthus, dimetrodon, machairodus, gorilla, rhinoceros, t-rex skull kafa, dorudon iskeletleri sergileniyor.