Tokat atan arkadaşını neşterle yaraladı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'dasağlık meslek lisesinde okuyan iki kız arkadaşın sosyal medyada birbirlerinin canlı yayınlarını sabote etme çabası, neşterli kavgayla sonuçlandı. Kızlardan biri diğerini neşterle yaraladı. Adliyeye sevk edilen genç kız tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Olay Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık meslek lisesi öğrencileri olan Ç.A.(17) ile Ü.N.Ü.(19), İnstagram üzerinde canlı yayın yaparken birbirlerinin sabote etmeye çalıştılar. 2 arkadaş sosyal medya üzerinden sert bir tartışmaya girdi. Aralarındaki tartışma sonlanmayınca Ü.N.Ü., mesaj attığı Ç.A. ile yüz yüze konuşmak istediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Ç.A., tartıştığı kız arkadaşına, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde staj yaptığını yazarak "Gel burada görüşelim" dedi. Ü.N.Ü., zaman kaybetmeden hastaneye giderek Ç.A.'yı yanına çağırdı. Kızların tartışması bu kez kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ü.N.Ü., Ç.A.'ya tokat attı. Bunun üzerine Ç.A. yanında bulunan neşteri çıkartarak Ü.N.Ü.'nün yüzünü, elini ve vücudunun değişik yerlerini kesti. Kız öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.