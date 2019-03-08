Yüzme bilmeyen kalmayacak

BUGÜN NELER OLDU

Osmanıye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilenprojesi kapsamında 500 öğrenciye daha yüzme dersi verilecek. İlkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine'ne bağlı'nda verilen eğitimler başladı. 4'üncü döneme katılan 500 öğrenci, deneyimli antrenörler eşliğinde haftanın 4 günü verilen yüzme dersleriyle yüzme öğrenmiş olacak. Ücretsiz yüzme kursuna,işbirliği ile start verildi.'nda her okul, 1 ay süresince 8 seans yüzme eğitimi hizmeti alacak.