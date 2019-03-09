126 kadın şoförle istihdamda zirvede

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Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi, 126 kadın şoför istihdam ederek Türkiye'de bir ilke imza attı. Kadın şoförleri mesaiye başlamadan saat 05.00'te elinde karanfille karşılayan Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Kadınlarımızın sayısal olarak oranını her yerde yükseltmek lazım" dedi. Başkan Sözlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sabahı gün ağarmadan elinde karanfillerle, mesai için sabahın erken saatinde Otobüs İşletmesi'nde toplanan kadın şoförleri karşıladı.Başkan Sözlü, "Henüz ortalık tam aydınlanmadı ama bizim kadınlarımız yollarda. Aileleri, çocukları için, memleketin ekonomisi için çalışkan ve üretken kadınlar Adana'nın ulaşımını da sırtlıyorlar. Ben hepsini tebrik ediyorum. Hepsi çok cesur ve çalışkan. Türkiye'nin en zarif ve güvenilir kaptanları bizim kaptanlar. Biz kendilerinden memnunuz. Türkiye'de en çok kadın şoför çalışan bizde ama toplumsal manada kadınlarımızın sayısal olarak oranını her yerde yükseltmek lazım" dedi.40 yaşındaki otobüs şoförü Sibel Boyraz da kadın şoför olmanın çok güzel ve gurur verici bir duygu olduğunu ifade ederek, "Türkiye genelinde kadın şoför sayısıyla bir ilke imza atmak ve böyle bir imkan tanındığı için büyüklerimize teşekkür ediyorum. Hiç şoför olma düşüncem yoktu. Bayan arkadaşım şofördü onun ısrarıyla başladım şoförlüğe. Gerçek olacağını düşünmüyordum ama en nihayetinde şoför oldum. 12 metrelik bir aracı trafikte kullanmakta kesinlikle zorlanmıyorum" dedi.36 yaşındaki otobüs şoförü Saaddet Mişe ise, daha önce pazarlama şirketinde çalıştığını hatırlatarak, "Kadın şoförleri görünce hoşuma gidiyordu. Araç kullanmayı da seviyorum öyle gelişti ve ben de şoför oldum. Kadın olarak bu işi yapmaktan mutluyum ve gururluyum. Diğer bayanların da erkeklerin çoğunlukta olduğu meslekleri yapmalı. Araç kullanabilen ehliyeti olan bayanlarımıza şoför olmayı tavsiye ederim" dedi.